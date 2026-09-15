Военного ВСУ осудили за хищение гуманитарной помощи пости на $157 тыс.

Украинский военный с женой и двумя сообщниками получили сроки до семи лет лишения свободы за хищение гуманитарной помощи на сумму более семи миллионов гривен (156,7 тысячи долларов) в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщили в офисе генпрокурора Украины.