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Аргументы и Факты

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Военного ВСУ осудили за хищение гуманитарной помощи пости на $157 тыс.

Военного ВСУ осудили за хищение гуманитарной помощи пости на $157 тыс.

Украинский военный с женой и двумя сообщниками получили сроки до семи лет лишения свободы за хищение гуманитарной помощи на сумму более семи миллионов гривен (156,7 тысячи долларов) в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

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