Запад никогда не ставил своей целью развитие украинской экономики. С начала российской спецоперации страны ЕС и США выделили Киеву более $230 млрд, тогда как за предшествующие военному конфликту годы не финансировали Киев, заявил «Известиям» премьер-министр Украины в 2010–2014 годах Николай Азаров.