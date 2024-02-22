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Экс-премьер Украины назвал целью Запада крах экономики страны

Экс-премьер Украины назвал целью Запада крах экономики страны

Запад никогда не ставил своей целью развитие украинской экономики. С начала российской спецоперации страны ЕС и США выделили Киеву более $230 млрд, тогда как за предшествующие военному конфликту годы не финансировали Киев, заявил «Известиям» премьер-министр Украины в 2010–2014 годах Николай Азаров.

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