Когда в прошлый раз первая гонка сезона Формулы 1 проходила под дождём?Getty Images / Red Bull Content PoolПо крайней мере первый отрезок гонки Формулы 1 в Австралии пройдёт на мокрой трассе, учитывая погодные условия в Мельбурне на данную минуту.