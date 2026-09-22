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Татар-информ

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Антигерой «Ак Барса»: жуткий сентябрь Хмелевского, поможет ли перевод в центр

Антигерой «Ак Барса»: жуткий сентябрь Хмелевского, поможет ли перевод в центр

Александр Хмелевский проводил земляка Хейса и тут же набрал первое очко в сезоне, однако при контракте в 95 млн за сезон и заплаченных 230 млн за его переход, это выглядит слабым утешением.

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