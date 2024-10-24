Продакт-менеджер Denuvo пожаловался, что некоторые разработчики не связываютс...

Продакт-менеджер Denuvo пожаловался, что некоторые разработчики не связываются с ними из-за ненависти вокруг защитыНа этой неделе Denuvo Software решила провести PR-кампанию, чтобы попытаться очистить свой имидж, но все закончилось провалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)