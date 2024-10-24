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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продакт-менеджер Denuvo пожаловался, что некоторые разработчики не связываютс...

Продакт-менеджер Denuvo пожаловался, что некоторые разработчики не связываютс...

Продакт-менеджер Denuvo пожаловался, что некоторые разработчики не связываются с ними из-за ненависти вокруг защитыНа этой неделе Denuvo Software решила провести PR-кампанию, чтобы попытаться очистить свой имидж, но все закончилось провалом.

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