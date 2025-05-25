Осторожно: мошенники создают поддельных ботов «Почты России» Злоумышленники обманывают россиян через Telegram, притворяясь сотрудниками «Почты России».
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Осторожно: мошенники создают поддельных ботов «Почты России» Злоумышленники обманывают россиян через Telegram, притворяясь сотрудниками «Почты России».