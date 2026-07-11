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ВС РФ нанесли семь ударов по ВПК, аэродромам и складам ВСУ

ВС РФ нанесли семь ударов по ВПК, аэродромам и складам ВСУ

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, с 4 по 10 июля ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

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