ВС РФ нанесли семь ударов по ВПК, аэродромам и складам ВСУ

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, с 4 по 10 июля ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.