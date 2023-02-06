В Смоленскую область возвратились 90-е годы?

Представьте – Смоленщина, леса, поля, луга, травка, птички поют, короче, идиллия. Но, как это обычно бывает, беда пришла, откуда не ждали… В Смоленской области, на территории Степаниковского сельского поселения Вяземского района, неподалеку от деревни Коханово и урочища Екимовка внезапно начали рыть карьер.