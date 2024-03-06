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Хроника пожаров за неделю: автомобили, баня и сарай горели в Мангистау

Хроника пожаров за неделю: автомобили, баня и сарай горели в Мангистау

За прошедшую неделю подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области  30 раз выезжали  по тревоге, из которых 8 раз  на пожары, 9 - на случаи горения и 13  на спасательные работы.

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