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Выдвинутый Трампом глава американской ФРС назвал ее независимость священной

Выдвинутый Трампом глава американской ФРС назвал ее независимость священной

Глава выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш, выдвинутый в начале года на этот пост президентом страны Дональдом Трампом, в очередной раз заявил, что не намерен поддаваться возможному давления со стороны политических властей, связанному с денежно-кредитной политикой (ДКП).

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