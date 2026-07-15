Выдвинутый Трампом глава американской ФРС назвал ее независимость священной

Глава выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш, выдвинутый в начале года на этот пост президентом страны Дональдом Трампом, в очередной раз заявил, что не намерен поддаваться возможному давления со стороны политических властей, связанному с денежно-кредитной политикой (ДКП).