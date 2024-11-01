Что стоит успеть сделать собственникам недвижимости до конца 2024 года

Предстоящий 2025-й год обещает собственникам недвижимости множество нововведений. И, учитывая некоторые из них, можно вывести ряд рекомендаций: что стоит успеть сделать собственникам недвижимости до конца этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии