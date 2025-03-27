«Они хотят нас съесть»: Зеленский в необычной форме отказался от диалога с Путиным

Владимир Зеленский необычным способом оправдал своё нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным. Политик сравнил всех россиян с хищными животными мезозойской эры, которые якобы хотят полакомиться украинцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии