Россиян предупредили о последствиях неуплаты коммунальных услуг

За неуплату коммунальных платежей могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры, рассказал «Москва 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.