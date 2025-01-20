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Россиян предупредили о последствиях неуплаты коммунальных услуг

За неуплату коммунальных платежей могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры, рассказал «Москва 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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