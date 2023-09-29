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СССР-Россия

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"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе

"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе

Это всё-таки случилось. Довели мы Запад своим плохим поведением до нервного срыва. Пришлось ему сбросить свою маску поборника демократии, радетеля о благополучии русского народа, защитника нас от тирании кремлёвской, что держит нас в нищете беспросветной и открыть миру настоящее, исключительно русофобское личико.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И вообще я хохляндии благодарен. За то, что мы вынуждены были сделать то, что сейчас делаем. Насколько свежее воздух стал. И сколько подонков вынуждены были сбросить овечью шкуру и обнажить свою сущность. Ай да хохляндия, браво!
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7 час.
вага карлито
Одно несомненно! Увидели морок 90 годов нос  зажали и  стали по малу  избавляться от всего того наноса что те годы принесли! Жаль инерционность велика пока ибо пересматривать в интересах народа нужно еще многое ! В первую очередь создавать более справедливую оплату труда и устранить   заоблачные гонорары некоторых групп!
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5 час.
Nikolay Stepanov
С такою демократией А не пошли бы они к такой-то матери?
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2 час.

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