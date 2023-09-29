"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе

АС Анатолий Страшко И вообще я хохляндии благодарен. За то, что мы вынуждены были сделать то, что сейчас делаем. Насколько свежее воздух стал. И сколько подонков вынуждены были сбросить овечью шкуру и обнажить свою сущность. Ай да хохляндия, браво!

вага карлито Одно несомненно! Увидели морок 90 годов нос зажали и стали по малу избавляться от всего того наноса что те годы принесли! Жаль инерционность велика пока ибо пересматривать в интересах народа нужно еще многое ! В первую очередь создавать более справедливую оплату труда и устранить заоблачные гонорары некоторых групп!