От английского и до узбекского: ВТБ запускает обслуживание на 13 иностранных языках

Команда ВТБ объявила о начале предоставления услуг на большом количестве иностранных языков. Как подчеркнули в пресс-службе, ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках.
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