Метель нарушила транспортное сообщение на Сахалине

Власти Сахалина сообщили, что из-за метели на юге острова закрывают дороги, передает Интерфакс.«21 февраля до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов автотранспортных средств за исключением высокопроходимой техники на участке Троицкое - Новотроицкое (дорога Южно-Сахалинск - Анива) протяженностью 5 км, на участке Огоньки - Невельск (дороги Южно-Сахалинск - Невельск)», — говорится в сообщенииВ аэропорту Южно-Сахалинска утром в понедельник из-за метели на прилет и вылет задержано 18 рейсов, в том числе 9 рейсов в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Благовещенск, также отложены внутриобластные рейсы.