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Не буди психа: почему теракты становятся катализатором безумия

Не буди психа: почему теракты становятся катализатором безумия

После теракта в «Крокус Сити Холле» в стране заметно участились случаи неадекватного поведения в общественных местах, а также были совершены сразу несколько бытовых преступлений, отличающихся жестокостью и не имеющие рационального объяснения.

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