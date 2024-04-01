Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба Яга"

Российские специалисты "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский БПЛА "Баба Яга", в результате чего удалось узнать цепочку поставок комплектующих данного дрона и координаты его места сборки, заявил РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии