12 фактов о фильме «Москва слезам не верит», с которыми вечер точно перестанет быть томным

«Сердце забилось. И очень сильно. Это был счастливейший в моей жизни момент — 20 секунд абсолютного счастья», — так говорил Владимир Меньшов, когда увидел извивающуюся змеей очередь на его фильм «Москва слезам не верит».
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