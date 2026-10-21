В 2027 году ФНБ планируется пополнить более чем на один триллион рублей. На этот факт в своём телеграм-канале «Константин Двинский» обращает внимание экономист Никита Комаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукашенко: Белару...
- Хмара: Россия про...
- «Возвращать долги...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым