Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Крутится,  как уж на горячей сковороде.Агутин наконец пр...
  • Владимир Черноморский
    Поражаюсь, весь этот сброд, который грабит нашу страну и дальше сидит у руля и рассказывает нам сказки, припеваючи и ...Доходы растут, а ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Если не призывной по здоровью то отправить на зону пусть там веселит зеков петушком сделают...Солиста "Щенков" ...

Минобороны: над Белгородом ПВО сбили 10 реактивных снарядов «Вампир»

Минобороны: над Белгородом ПВО сбили 10 реактивных снарядов «Вампир»

Система ПВО сбила 10 вражеских воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью.Минобороны России сообщает, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена примерно в 21:30 по московскому времени 8 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх