Минобороны: над Белгородом ПВО сбили 10 реактивных снарядов «Вампир»

Система ПВО сбила 10 вражеских воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью.Минобороны России сообщает, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена примерно в 21:30 по московскому времени 8 января.
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