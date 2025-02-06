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В РПЦ назвали «притянутым за уши» запрет носить крест на металлической цепочке

Русская православная церковь (РПЦ) не запрещает верующим носить нательные кресты на металлических цепочках, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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