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Материнские пособия в России в 2024 году: увеличение расходов социального фонда и вызовы сельским семьям

Материнские пособия в России в 2024 году: увеличение расходов социального фонда и вызовы сельским семьям

Материнские пособия в России в 2024 году: увеличение расходов социального фонда и вызовы сельским семьям Елена ВайленкоВ 2024 году Социальный фонд Российской Федерации готовит значительное увеличение расходов на декретные выплаты и больничные, достигая суммы более 1,1 трлн рублей, включая 678,4 млрд рублей на выплаты по больничным листам.

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