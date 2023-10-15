Материнские пособия в России в 2024 году: увеличение расходов социального фонда и вызовы сельским семьям Елена ВайленкоВ 2024 году Социальный фонд Российской Федерации готовит значительное увеличение расходов на декретные выплаты и больничные, достигая суммы более 1,1 трлн рублей, включая 678,4 млрд рублей на выплаты по больничным листам.
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