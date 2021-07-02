Несекретные материалыПолитика«Нас испытывают на прочность» – Константин Затулин США и страны Запада пытаются ослабить Россию и заставить ее переключиться с внутренних проблем на внешние.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрЧего беситься из-за каждого высунутого языка? Нас просто дразнят, чтобы мы не обращали внимания на то, что они и так чуть ли не открыто читают все наши самые секретные материалы: натовский капитал в 70 и больше процентов капиталов наших промышленных предприятий. Не говоря о подавляющем присутствии иностранцев в советах директоров крупнейших предприятий. А где и какие воинские части стоят, и с каким вооружением - наши журналисты доложат.Комментировать
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