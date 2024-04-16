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Новый спортивный сезон начался на ВДНХ

Новый спортивный сезон начался на ВДНХ

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Начиная с апреля, на территории ВДНХ начинают работу сезонные спортивные клубы, где все желающие смогут посещать групповые занятия в секциях и индивидуальные тренировки на открытых площадках.

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