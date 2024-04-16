Новый спортивный сезон начался на ВДНХ

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Начиная с апреля, на территории ВДНХ начинают работу сезонные спортивные клубы, где все желающие смогут посещать групповые занятия в секциях и индивидуальные тренировки на открытых площадках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии