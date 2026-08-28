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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Балахнин: «В «Локомотиве» достаточно высокий уровень игроков, они способны решать большие задачи. Забивать просто некому, это очевидно»

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин высказался о ситуации в « Локомотиве ».  Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы в 5 турах РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

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