Сергей Балахнин: «В «Локомотиве» достаточно высокий уровень игроков, они способны решать большие задачи. Забивать просто некому, это очевидно»

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин высказался о ситуации в « Локомотиве ». Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы в 5 турах РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.