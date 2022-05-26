В Госдуме призвали к более жесткому контролю банков, чтобы ускорить строительство жилья для россиян

Надо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счетаДля повышения темпов строительства надо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счета.
Надо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счетаДля повышения темпов строительства надо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счета.
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