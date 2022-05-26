Daily Storm

518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катя Иванова
    Они, эти чмошники  депутаты  что не видят, сколько ненависти  к России,? Что запад и англосаксы жировали бесплатно за...В КПРФ сообщили, ...
  • Александр
    Руковолство ЦБ имеет личную финансовую заинтересованность в этих оплатах... Это настолько прозрачно что даже смешноРБК: Россия нашла...
  • Александр
    Ну конечно, платитт врагам, ограбившим Россию это такой хитрый план и это крутоРБК: Россия нашла...

В Госдуме призвали к более жесткому контролю банков, чтобы ускорить строительство жилья для россиян

В Госдуме призвали к более жесткому контролю банков, чтобы ускорить строительство жилья для россиян

Надо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счетаДля повышения темпов строительства надо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх