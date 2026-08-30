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Nifty Call

Nifty Call

Nifty Call S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES NSE:NIFTY1! nikhilshriyan212 BUY only after a 15-min candle closes above 24,350–24,370 SL: 24,290 T1: 24,420 T2: 24,480 T3: 24,550–24,600.

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