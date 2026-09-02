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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джику о Карседо: «Очень внимательный к деталям тренер. Даже можно сказать дотошный. Еще важнее то, что Хуан делает из «Спартака» команду»

Защитник « Спартака » Александр Джику поделился впечатлениями от работы с тренером красно-белых Хуаном Карседо .

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