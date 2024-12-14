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Политик Нимайер: Шольц может остаться канцлером или стать главой МИД

Политик Нимайер: Шольц может остаться канцлером или стать главой МИД

Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в стране может остаться на своем посту, либо стать главой МИД или главой министерства финансов, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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