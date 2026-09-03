Арт-терапия и вокалотерапия: в Казани помогут женам участников СВО

На площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялась презентация проекта «СЕРДЦЕ В ZАПАСЕ», направленного на психологическую помощь и поддержку женам военнослужащих, сообщают организаторы.
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