«Конец войне»: Дональд Трамп назвал цель визита Уиткоффа в Москву

«Будет апокалипсис по спецзаказу!»: Зеленский сделал срочное заявление. Мосты через Днепр будут разбиты в хлам: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине