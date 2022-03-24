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Док Риверс: «Когда я покидал «Клипперс», это был клуб, куда стремятся попасть игроки»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс накануне матча против своего бывшего клуба «Клипперс» признался, что гордится работой, которую он проделал в лос-анджелесском клубе с 2013 по 2020 год.

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