Медведи вышли к домам и школам: власти все чаще разрешают отстрел

В Японии за первый год работы новой системы экстренного отстрела медведей ее применили 81 раз. Такие случаи зафиксировали в 14 из 47 префектур страны, сообщает Jiji Press со ссылкой на Министерство окружающей среды.
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