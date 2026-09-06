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Медведи вышли к домам и школам: власти все чаще разрешают отстрел

Медведи вышли к домам и школам: власти все чаще разрешают отстрел

В Японии за первый год работы новой системы экстренного отстрела медведей ее применили 81 раз. Такие случаи зафиксировали в 14 из 47 префектур страны, сообщает Jiji Press со ссылкой на Министерство окружающей среды.

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