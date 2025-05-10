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Шахматный клуб Сергея Карякина провёл турнир «Ход Победы»

Шахматный клуб Сергея Карякина провёл турнир «Ход Победы»

Он прошёл при поддержке депутатов и членов «Единой России». На базе Штаба общественной поддержки партии турнир собрал ветеранов СВО, людей старшего и младшего поколенийШахматный клуб Сергея Карякина открыли 6 февраля 2025 года Губернатор Челябинской области, Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер и сенатор РФ, чемпион мира по рапиду и блицу, гроссмейстер Сергей Карякин, в рамках партийного проекта «Единой России» «Шахматный всеобуч».

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