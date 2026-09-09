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ВЕСТИ КРЫМ

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Генеральный директор предприятия «Крымэнерго» Максим Шклярский написал заявление об увольнении

Генеральный директор предприятия «Крымэнерго» Максим Шклярский написал заявление об увольнении

Ваш браузер не поддерживает видео. Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что на его имя неоднократно поступали обращения граждан с претензиями к работе ГУП РК «Крымэнерго».

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