БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Восточные европейцы слезно просят тетушку Урсулу помочь вывезти излишки зерна

Восточные европейцы слезно просят тетушку Урсулу помочь вывезти излишки зерна

Закопавшись по уши в украинской пшенице, Польша и другие соседи могут запросто разорить своих фермеров Юрий Енцов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов У фермеров из Восточной Европы буквально кипит возмущенный разум.

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