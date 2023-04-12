Восточные европейцы слезно просят тетушку Урсулу помочь вывезти излишки зерна

Закопавшись по уши в украинской пшенице, Польша и другие соседи могут запросто разорить своих фермеров Юрий Енцов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов У фермеров из Восточной Европы буквально кипит возмущенный разум.