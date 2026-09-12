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Новости Брянска

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Брянских мотоциклистов ждут проверки и усиленный контроль со стороны ГАИ на выходных

Брянских мотоциклистов ждут проверки и усиленный контроль со стороны ГАИ на выходных

Рейд Госавтоинспекции направлен на снижение аварийности с участием мототранспорта и предупреждение нарушений ПДД.

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