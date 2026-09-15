АИ-95 Евро-2 или АИ-92 Евро-5? Какой бензин выбрать в условиях дефицита?

Когда на заправках выбор скудеет до пары колонок, вопрос «что лить» перестает быть теоретическим. Оба доступных варианта вредны, только бьют они по разным местам.
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