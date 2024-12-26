Отдаться даром! Украинские шеи мерзнут без хомута и ошейника

Россия не пустит Украину в НАТО ни в каком виде, даже если от нее останется полтора хутора Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО без части территорий, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы».
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