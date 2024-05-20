Представитель МИД КНР сделал заявление по поводу "жесткой посадки" вертолета президента Ирана

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Китай глубоко обеспокоен "жесткой посадкой" вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, и надеется, что президент Эбрахим Раиси и другие находившиеся на борту люди находятся в безопасности, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел КНР.
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