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Китай

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Представитель МИД КНР сделал заявление по поводу "жесткой посадки" вертолета президента Ирана

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Китай глубоко обеспокоен "жесткой посадкой" вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, и надеется, что президент Эбрахим Раиси и другие находившиеся на борту люди находятся в безопасности, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел КНР.

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