В Орловской области явка на выборах в Госдуму и облсовет составила более 50%

Трёхдневные выборы н на Орловщине и по всей России официально подошли к концу. Ровно в 20:00 в регионе закрылись все избирательные участки, завершилось голосование по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, нового состава Орловского облсовета и муниципальных депутатов.
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