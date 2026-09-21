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Царьград

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Андрей Завертяев объяснил важность прозрачности школьных сборов

Андрей Завертяев объяснил важность прозрачности школьных сборов

Андрей Завертяев, руководитель практики финтех Исследовательского центра, пояснил важность прозрачности при переводах на нужды класса.

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