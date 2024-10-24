Семейство вездеходов и бронеавтомобилей «Сармат»

Несколько лет назад российская промышленность показала перспективный вездеход «Сармат». Впоследствии эта конструкция получила развитие, в результате чего появились и дошли до производства несколько новых машин.
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