Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье продолжаются

В акватории Керченского пролива обследовано 809,8 км2. В результате усиления ветра в сторону берега и нагонной волны мониторинговыми группами обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов (участки загрязнения составляют фракции до 0,1 м2, протяженностью от Анапы до станицы Благовещенской, поселков Волна и Веселовка Темрюкского района).