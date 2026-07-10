Тегеран призвал Израиль не присоединяться к ударам США

Иран предъявил Израилю ультиматум: не влезай в драку. Официальный Тегеран через секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохаммада-Багера Зольгадра четко дал понять: если израильские военные присоединятся к американским ударам по иранской инфраструктуре, ответ будет зеркальным.