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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон перенес операцию в связи с разрывом грудной мышцы. Он выбыл на неопределенный срок

30-летний игрок в пятницу перенес успешную операцию в связи с разрывом грудной мышцы.  Канадец получил травму в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:4) во вторник.

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