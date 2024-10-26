КНДР спешит на помощь: если есть снимки, значит, они что-то отражают

Юрий Ильинов

«Дни покаяния»: Израиль нанес удары по десяткам целей в Иране В ночь на 26 октября, в ходе военной операции, названной «Дни покаяния», Израиль нанес многочисленные удары по объектам в Иране. По данным израильских СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении атаки в 5:45 утра, когда над Тегераном начало вставать солнце. По словам официальных лиц из Израиля и США, атака шла тремя волнами. Причем вторая и третья волны были нацелены на иранские объекты по производству беспилотников и ракет. В результате было поражено более 20 целей. Израиль не наносил удары по иранским ядерным объектам или нефтяным месторождениям, а сосредоточился на поражении военных целей. В ЦАХАЛе заявили, что удары были нанесены в ответ на продолжающиеся нападения на Израиль, все цели миссии достигнуты, все самолеты израильских ВВС благополучно вернулись на свои базы. Одновременно были нанесены удары по системе ПВО Ирана. Министр обороны Израиля Йоав Галлант руководил операцией из защищенного комплекса в Тель-Авиве. В атаке на расстоянии 2000 км было задействовано свыше 100 самолетов, включая новейшие F-35. Израильтяне говорят о провале иранской системы ПВО. США были уведомлены Израилем перед нанесением ударов по целям в Иране, но не принимали участия в операции. Мы понимаем, что Израиль наносит точечные удары по военным целям в Иране в качестве самообороны и в ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами на Израиль 1 октября – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт. https://vk.com/video16580414_456239691 https://vk.com/video16580414_456239692 https://vk.com/video16580414_456239693 В свою очередь, иранские СМИ проинформировали, что израильтяне атаковали штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции. Под удары попали военные базы на юге и юго-западе Тегерана. Сообщений о пострадавших в результате ударов не поступало, были сигналы о масштабных отключениях интернета по всему Ирану. Были также слышны взрывы в Карадже, в городе на севере Ирана, пригороде Тегерана. Также были получены сигналы о взрывах в международном аэропорту имени Имама Хомейни в иранской столице. При этом иранские официальные лица отрицают, что израильские авиаудары имели место, заявляя, что взрывы были результатом действий ПВО Ирана, а не прилетов. Силы ПВО Ирана подтвердили, что Израиль нанес удары по военным объектам в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, заявив, что агрессия была успешно отражена. В коммюнике также говорится, что в результате атак в некоторых местах был нанесен ограниченный ущерб, масштабы инцидента расследуются. Стоит добавить, что кроме этого поступили сообщения об обстреле израильской артиллерией лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа в рамках более широкой серии ударов по региону, включающей как воздушные, так и наземные атаки. Израиль также атаковал цели в центральной и южной Сирии. Поступили сигналы и о взрывах в Ираке.