Славным городом русских моряков два года управлял агент Великобритании

Любовь Смирнова (Мск) , Севастополь Арестованный в Лондоне за попытку незаконных финансовых операций экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пытается доказать, что его жизнь под угрозой из-за возможного преследования российских спецслужб.
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