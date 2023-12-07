Состоялись показы пятого дня BRICS+ Fashion Summit

Свои коллекции продемонстрировали дизайнеры из Сербии и Бразилии. предоставлено Пресс-службой В последний день BRICS+ Fashion Summit все основные события сконцентрировались в Паркинг Галерее парка «Зарядье».
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